(Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) - "Sarà l'Oms a decretare labiologicada Covid-19, poiché si tratta di un fenomeno globale e non nazionale. In, comunque, possiamo parlare di: ladelle varianti è, l'incidenza dei casi è molto bassa e abbiamo una immunizzazione molto alta. In tanti si sonoposti ai vaccini anti-Covid e hanno avuto l'infezione. Spero che l'Organizzazione mondialesanità riunisca nelle prossime settimane la commissione che potrebbe esprimersi sulladell'emergenza sanitaria”. Così il direttore generalePrevenzione del ...

Rezza: "In Italia fine sociale della pandemia, situazione sotto controllo" Civonline

Gianni Rezza, a margine dell'incontro 'Investire sul futuro: la prevenzione vaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità', che si svolge questa mattina a Roma presso il ministero della ...