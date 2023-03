‘Responsabilità e non retorica’, l’appello di Libera nella giornata dedicata alle vittime delle mafie (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Più di 1.000 nomi. Mille martiri di mafia sono stati ricordati oggi in una cerimonia svoltasi nell’atrio di Palazzo De Simone in occasione della giornata dedicata alle vittime della criminalità. Le organizzazioni criminali hanno colpito con ferocia bestiale con attentati con il tritolo o con il mitra, magistrati, poliziotti, carabinieri, rappresentanti dello Stato, giornalisti, ma anche semplici cittadini, come le vittime degli attentati dei corleonesi a Firenze o a Milano in quella stagione di storia italiana che vide nel mirino anche Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Mentre il Presidente Sergio Mattarella era a Casal di Principe, nel Casertano, a ricordare il prete anticamorra don Peppino Diana, ucciso in sagrestia a colpi di pistola al volto, nel capoluogo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Più di 1.000 nomi. Mille martiri di mafia sono stati ricordati oggi in una cerimonia svoltasi nell’atrio di Palazzo De Simone in occasione delladella criminalità. Le organizzazioni criminali hanno colpito con ferocia bestiale con attentati con il tritolo o con il mitra, magistrati, poliziotti, carabinieri, rappresentanti dello Stato, giornalisti, ma anche semplici cittadini, come ledegli attentati dei corleonesi a Firenze o a Milano in quella stagione di storia italiana che vide nel mirino anche Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Mentre il Presidente Sergio Mattarella era a Casal di Principe, nel Casertano, a ricordare il prete anticamorra don Peppino Diana, ucciso in sagrestia a colpi di pistola al volto, nel capoluogo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Darmian: 'Non devo commentare niente, sono talmente evidenti le immagini. E' un episodio che ha condizionato la pa… - GavinoSanna1967 : La lotta al cambiamento climatico con piani a scadenza lunga o indeterminata a cui non ci si può sottrarre, comunic… - MarcoFattorini : La barzelletta del giorno: il Comitato investigativo russo ha aperto una procedura contro il procuratore e i giudic… - Massimo44439013 : RT @GiancarloDeRisi: Costerà cara a Lucia #Annunziata l'aggressione verbale alla ministra #Roccella. Sulla #maternità surrogata ha quasi u… - Reya13455605 : Ripropongo perché leggo molte teorie complottiste Non volevano responsabilità (vista la shitstorm per il caso Bella… -

Meloni verso il Consiglio Ue: 'Sull'aumento delle spese militari ci metto la faccia' ... che non devono più gravare solo sugli stati di approdo. Gli stati di bandiera che finanziano le Ong devono assumersi le responsabilità che il diritto del mare assegna loro". "Questo governo è ... Migranti: Meloni a opposizioni, 'non dipingete avversario come mostro' C'è un limite che non andrebbe mai oltrepassato, il limite che, per gettare ombre sull'avversario, ... nonostante l'"Italia si stia assumendo responsabilità che sarebbero anche di altri", ma colpendo l'... QUANDO IL JAZZ RACCONTA L'UNIVERSO FELINO: INTERVISTA A ROSANNA D'ECCLESIIS ... nonostante la storia non sia proprio a lieto fine ho voluto sottolineare anche l'altra faccia ... È una grande responsabilità che spesso viene sottovalutata dalle nuove generazioni. ... chedevono più gravare solo sugli stati di approdo. Gli stati di bandiera che finanziano le Ong devono assumersi leche il diritto del mare assegna loro". "Questo governo è ...C'è un limite cheandrebbe mai oltrepassato, il limite che, per gettare ombre sull'avversario, ... nonostante l'"Italia si stia assumendoche sarebbero anche di altri", ma colpendo l'...... nonostante la storiasia proprio a lieto fine ho voluto sottolineare anche l'altra faccia ... È una grandeche spesso viene sottovalutata dalle nuove generazioni. Un'AI etica è responsabilità di tutti: le basi per realizzarla Agenda Digitale