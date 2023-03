Renault Clio - Faccia nuova | stessa indole

Leggi su quattroruote

(Di martedì 21 marzo 2023) Tra meno di un mese scoccherà l'ora del restyling per la: per la quinta generazione della compatta francese si tratta del classico aggiornamento di metà carriera. Da segnarsi con il circoletto rosso, però, per almeno due motivi. Anzitutto perché parliamo di un modello che, senza contare la sua storia (clicca qui per approfondire), anche nel 2022 è risultato tra i dieci più venduti a livello europeo. E poi perché il facelift farà sembrare l'auto praticamente, almeno dal punto di vista estetico. Bilanciando ampiamente il lavoro su interni e motorizzazioni, dove i cambiamenti se previsti saranno tutt'al più di fino. Zanna lunga. Un po' ce lo aspettavamo: non a caso, già nella nostra ricostruzione grafica, pubblicata per la prima volta nell'allegato QNovità 2023, avevamo immaginato una...