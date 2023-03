Renato Guttuso, il senso di “colpa” di essere comunista: la contraddizione di una vita (Di martedì 21 marzo 2023) La personalità più riconoscibile della contraddittorietà dell’essere comunista in una società non comunista era nettamente riscontrabile in Renato Guttuso. Guttuso viveva con la marcia della vita premuta all’esasperazione, perfino nell’accendere una sigaretta, da fumatore incontrollato, gli scattava un nervosismo nei movimenti, per la forza che l’impossessava. Lo conobbi negli anni ’60, il volto di fenicio siciliano, giallo-marrone, capelli all’indietro e tensione da predatore famelico. Di vita e di donne. Lavorava come un dannato e cercava di vivere quanto dongiovanni. Di tutte le personalità di quegli anni che io, per un saggio su Nuovi Argomenti e un testo di poesie da Vallecchi, conobbi con disinvolta frequentazione, Renato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) La personalità più riconoscibile della contraddittorietà dell’in una società nonera nettamente riscontrabile inviveva con la marcia dellapremuta all’esasperazione, perfino nell’accendere una sigaretta, da fumatore incontrollato, gli scattava un nervosismo nei movimenti, per la forza che l’impossessava. Lo conobbi negli anni ’60, il volto di fenicio siciliano, giallo-marrone, capelli all’indietro e tensione da predatore famelico. Die di donne. Lavorava come un dannato e cercava di vivere quanto dongiovanni. Di tutte le personalità di quegli anni che io, per un saggio su Nuovi Argomenti e un testo di poesie da Vallecchi, conobbi con disinvolta frequentazione,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... yalikucuk : RT @LucfkK73: Quante dolcezze sparse nel mercato, come son belli gli uomini e le donne! E vado dietro all’uno e guardo l’altra, sento il pr… - gerri232 : RT @LucfkK73: Quante dolcezze sparse nel mercato, come son belli gli uomini e le donne! E vado dietro all’uno e guardo l’altra, sento il pr… - LIDAMUGNAI : RT @LucfkK73: Quante dolcezze sparse nel mercato, come son belli gli uomini e le donne! E vado dietro all’uno e guardo l’altra, sento il pr… - shopshi : RT @olgatuleninova: Renato Guttuso - Hassem_Helmy : RT @olgatuleninova: Renato Guttuso -