Reggina, Gazzetta: "Club rischia 4 punti di penalizzazione. Non si esclude rinvio playoff e playout" (Di martedì 21 marzo 2023) In Serie B continua a tenere banco il caso legato alla Reggina che, una volta terminate le indagini sui mancati pagamenti di stipendi e Irpef, potrebbe ricevere una penalizzazione. La società amaranto entro cinque giorni potrà difendersi dalle accuse e poi la Procura potrà eventualmente far partire il deferimento. Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' la squadra allenata da Filippo Inzaghi potrebbe ricevere quattro punti di penalizzazione. Sempre secondo l'edizione odierna della 'Rosa', la Reggina potrebbe attivare anche a fare ricorso al TAR ed eventualmente ad organi superiori. Uno scenario simile potrebbe bloccare l'intero campionato di Serie B, soprattutto per quanto riguarda playoff e playout. SportFace.

