Reddito di cittadinanza | retata di 267 “furbetti” a Catania | criminali | parcheggiatori e pusher

(Di martedì 21 marzo 2023) I Carabinieri di, al termine di una complessa attività investigativa intrapresa congiuntamente alla Direzione Provinciale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, hanno denunciato alla Procura Distrettuale della Repubblica di267 ‘indebiti’ percettori deldi, distribuiti su tutta la provincia etnea. Le indagini, partite da soggetti che non avevano dichiarato di essere già riscossori dell’indennità di disoccupazione agricola hanno poi accertato altri escamotage attraverso cui i ‘’ avrebbero ‘ingannato’ lo Stato per ottenere il beneficio. Oltre infatti alle false attestazioni su composizione e redditi dei nuclei familiari, i militari dell’Arma e il personale dell’Inps hanno scovato anche diversi extracomunitari che incassavano il sussidio, pur non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Più gente lavora, meno gente chiede il reddito di cittadinanza. Meno gente chiede il reddito, meno consensi ha Cont… - SkyTG24 : Catania, 267 percepiscono reddito di cittadinanza senza averne diritto - c_appendino : Sul reddito di cittadinanza il Governo sta riuscendo in una doppia impresa: da un lato non risolve il tema sulle po… - News24Italy : #Catania, reddito di cittadinanza senza averne diritto: scoperti quasi 300 'furbetti' - mariamasi14 : Maledetto reddito di cittadinanza... -

E Napoli, non a caso, è anche la capitale deldisono oltre 200mila i percettori. Tutti segnali di un popolo in difficoltà. Eppure i numeri della solidarietà accendono una luce ...... hanno denunciato alla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania 267 indebiti percettori deldi, distribuiti su tutta la provincia etnea. Le indagini, partite da soggetti ...Tra questi si annovera ildi, di cui si può richiedere, in determinati casi, il ricalcolo. Ecco come e quando. Come e quando chiedere il ricalcolo deldise ...

Sono 267 le persone che hanno percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza nel catanese. I Carabinieri del ...I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, al termine di una complessa attività investigativa intrapresa congiuntamente alla Direzione Provinciale dell’Istituto ...