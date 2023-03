Reddito di cittadinanza, denunciati 267 percettori a Catania (Di martedì 21 marzo 2023) I Carabinieri del Comando provinciale di Catania, al termine di una complessa attività investigativa avviata la Direzione provinciale dell'Inps, hanno denunciato alla Procura 267 indebiti percettori ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) I Carabinieri del Comando provinciale di, al termine di una complessa attività investigativa avviata la Direzione provinciale dell'Inps, hanno denunciato alla Procura 267 indebiti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Più gente lavora, meno gente chiede il reddito di cittadinanza. Meno gente chiede il reddito, meno consensi ha Cont… - c_appendino : Sul reddito di cittadinanza il Governo sta riuscendo in una doppia impresa: da un lato non risolve il tema sulle po… - lucianonobili : “Il reddito di cittadinanza, in questi anni, è costato oltre 30 miliardi di euro e non ha funzionato perché non ha… - Giogio47658624 : 4) Reddito di Cittadinanza: denunciati 267 percettori a Catania 5) Ucraina, Tokyo: premier Kishida vedrà Zelensky o… - ApprendistaT : @JeffersonRabbi @MicheleBonates3 Reddito di cittadinanza arrivato questo mese? Dolce far niente. Aspettami -