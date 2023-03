Reddito di cittadinanza | denunciati 267 ' furbetti'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Più gente lavora, meno gente chiede il reddito di cittadinanza. Meno gente chiede il reddito, meno consensi ha Cont… - LaStampa : Catania, denunciati 300 furbetti del reddito di cittadinanza: sottratti indebitamente 1,3 milioni di euro - SkyTG24 : Catania, 267 percepiscono reddito di cittadinanza senza averne diritto - nemiroski : RT @EmiliaBalestri1: A Catania hanno scoperto centinaia di percettori di reddito di cittadinanza che non ne avevano diritto, con un danno d… - canevarius : @Corriere Anche oggi la Guardia d Finanza ha beccato altri furbi del reddito di cittadinanza che non avevano titolo… -

I Carabinieri hanno denunciato alla procura di Catania 267 persone che avrebbero percepito illecitamente ildi. Tra loro ci sono 25 extracomunitari che non erano residenti in Italia da almeno dieci anni. C'erano anche 40 persone con precedenti per reati che vanno dall'associaizone per ...... e quindi anche il lavoro - spiega Sergio Paolantoni, presidente Fipe Confcommercio Roma - siamo dovuti rimanere a casa, percependo in molti casidio altre forme di aiuti, ...Una di esse, poi, è risultata essere anche titolare didi. Tutto questo ha fatto si che le autorità elevassero sanzioni per un importo complessivo di 41 mila euro. Precedente La ...

Oltre agli odierni indagati, il Comando Provinciale di Catania, sin dal 2021, ha già deferito ulteriori 640 persone che godevano senza diritto del "Reddito di Cittadinanza", per un danno alle casse ...