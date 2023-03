Recupero ventiquattresima giornata Eurolega 2022 2023 | Milano strapazza il Fenerbache

(Di martedì 21 marzo 2023) Neldella, rinviato lo scorso 10 febbraio per il terremoto che ha colpito la Turchia, l’Olimpiasi impone sul campo delper 75-82 e mantiene ancora viva la speranza di accedere ai playoff.: COSA È ACCADUTO TRA OLIMPIAcoglie un prezioso successo in Turchia che la tiene ancora in corsa per i playoff. I meneghini mettono subito il muso avanti senza mai farsi raggiungere chiudendo il primo quarto in vantaggio di cinque punti, per poi andare ...

Il tabellino e la cronaca di Fenerbahce - Olimpia Milano 75 - 82 , match comedellagiornata dell' Eurolega 2022/2023 di basket. Prosegue il buon periodo degli uomini di Coach Messina, che vincono ancora in casa dei turchi. Il miglior marcatore della ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Fenerbahce - Olimpia Milano , sfida valida comedellagiornata dell' Eurolega 2022/2023 di basket . Dopo il rinvio causato dal terribile terremoto che ha devastato la Turchia, si gioca questa importantissima e suggestiva ...Nellagiornata del campionato di Prima Categoria girone D, la Sangiorgese torna alla ...+0 +3 LA CRONACA Minimo sforzo, massimo risultato. Una partita senza storia che ha visto ...

Fondamentale vittoria in Eurolega per Milano: nel recupero della ventiquattresima giornata, l'Olimpia si impone 82-75 a Istanbul contro il Fenerbahce, restando in piena corsa per i playoff. Decisivo l ...Il tabellino e la cronaca di Fenerbahce-Olimpia Milano 75-82, match come recupero della ventiquattresima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Prosegue il buon periodo degli uomini di Coach ...