Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Record di ascolti per Fiorello con l’ospitata del premier Meloni: oltre 1 milione di telespettatori… - VigilanzaT : #AscoltiTV #Auditel: Commissario Ricciardi cresce, cala GfVip. De Martino sul podio. Iacona più visto di Porro e G… - LiberoMagazine_ : Ieri #VivaRai2 ha superato il milione di spettatori, e questa mattina #Fiorello ha festeggiato il compleanno di… - MondoTV241 : Viva Rai 2, Fiorello Re indiscusso della TV italiana, ascolti record #fiorello #vivaraidue - nicolasavoia : E alla fine Fiorello & Co. Sono riusciti nella mega impresa di portare gli ascolti del primissimo mattino sopra al… -

A dimostrazione dell'enorme affetto che Fiorello e il suo programma ricevono quotidianamente, c'è la crescita costante deglidi Viva Rai 2 . con unstagionale del 18,9% di share, lo ...Il Commissario Ricciardi,anche per la penultima puntata de Il Commissario Ricciardi andata in onda ieri sera 20 marzo 2023 su Rai Uno. Battuta anche la concorrenza di Mediaset. Il Commissario Ricciardi,...I guadagni non mancano e arrivano dalle diverse attività grazie aidi, aial botteghino e alle vendite dei libri sempre ai primi posti. Secondo Ansa per i monologhi e le sue ...

Ascolti tv domenica 19 marzo 2023: Resta con me a 3,2 mln (19%), CTCF a 2,2 (11,4%), Lo show dei record a 2,2 (13,8%) Tvblog

Viva Rai 2 ha ottenuto un nuovo record, superando il milione di spettatori. Intanto, il ballerino Tommaso Stanzani ha festeggiato il compleanno con Fiorello.La terza puntata della fiction ‘ Il Commissario Ricciardi 2 ‘ è stato il programma più seguito nella prima serata tv di lunedì, con una media d’ascolto di 3.756.000 spettatori e del 20.9%, che è valsa ...