Real Madrid: Glasner dell'Eintracht possibile sostituto di Ancelotti (Di martedì 21 marzo 2023) Con il Barcellona vincitore del Clasico e sempre più vicino al titolo in Liga, il Real Madrid potrebbe pensare di non proseguire con Carlo Ancelotti in panchina. In caso di addio del tecnico ex Milan, dalla Germania hanno individuato un possibile sostituto: secondo la "Bild", infatti, tra i nomi dei candidati per succedere ad Ancelotti c'è anche quello di Oliver Glasner, attuale allenatore dell'Eintracht Francoforte appena eliminato dal Napoli in Champions League. SportFace.

