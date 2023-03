RCS, nel 2022 utile in calo a 50 mln: dividendi per Cairo (Di martedì 21 marzo 2023) Rcs chiude il 2022 con ricavi stabili a 845 milioni, un ebitda in calo del 18% a 118,5 milioni che sconta oneri netti non ricorrenti per 12,1 milioni e un utile netto di 50,1 milioni che risulta in calo del 30,8% in confronto con il 2021 (72,4 milioni) quando aveva beneficiato di 9,5 milioni di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 marzo 2023) Rcs chiude ilcon ricavi stabili a 845 milioni, un ebitda indel 18% a 118,5 milioni che sconta oneri netti non ricorrenti per 12,1 milioni e unnetto di 50,1 milioni che risulta indel 30,8% in confronto con il 2021 (72,4 milioni) quando aveva beneficiato di 9,5 milioni di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : RCS chiude l’esercizio 2022 con un utile in calo a 50 milioni. Confermati i dividendi: ecco quanto incasserà Urbano… - mauriziocori1 : RT @OperazDelleAlpi: A Milano sono #nervosetti. Ma il sig. #tronchettiProvera non è andato in tribunale a denunciare #cairo quando fece #ma… - robertoleone11 : RT @FnsiSocial: #Rcs annuncia tagli nei dorsi locali, #giornalisti in sciopero. #Fnsi e #Assostampa: «Inaccettabile nel metodo e nel merito… -