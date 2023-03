Raw 20 03 2023 Famiglia e fratellanza

(Di martedì 21 marzo 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ Enterprise Center di St. Louis in Missouri. Lo show inizia con Kevin Owens e Sami Zayn che dopo al termine della scorsa puntata di SmackDown sono tornati uniti, parlano del fatto che siano fratelli e di come sia stata dolorosa la loro “divisione” degli ultimi sei mesi. Kevin Owens dice che insieme adesso possono affrontare e sconfiggere i The Bloodline, già a WrestleMania. Vengono interrotti dagli Undisputed WWE Tag Team Champions, i The Usos. Sami e Kevin lanciano la sfida per i titoli di coppia a WrestleMania, in un primo momento i campioni rifiutano, poi però cambiano idea e accettano la sfida. Poi inizia una rissa tra le quattro superstar che viene interrotta dagli arbitri. Non Title Match: Austin Theory vs. Montez Ford (3 / 5) Lo US Champion Austin Theory ha affrontato Montez Ford, il ...

Dominik Mysterio non molla. Dopo aver sconfitto Johnny Gargano nell’ultima puntata di Raw, il membro del Judgment Day è andato all-in. Dopo i continui rifiuti del padre, Rey, di affrontare il proprio ...La WWE ha annunciato un inconsueto "weigh in" per la prossima puntata di Raw, l'ultima prima di Wrestlemania 39. I protagonisti I due pesi massimi che collideranno allo Showcase of Immortals ovviamen ...