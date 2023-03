Rappresentativa Serie D-Imolese oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2023

(Di martedì 21 marzo 2023) Alle 15:00 di martedì 21 marzo laD sfiderà l’. La partita, valida per il girone 8 deldi, mette di fronte due squadre che si candidano a possibile outsider dell’edizione. La gara è in programma sul sintetico del campo sportivo “Boni” di Carrara e potrà essere seguita sulyoutube della Lega Nazionale Dilettanti. Quale sarà il risultato finale? Potrete scoprirlo su Sportface.it che vi offrirà unatestuale a partire dal primo minuto di gioco. SEGUI IL MATCH INTUTTI I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA SportFace.

Domani, martedì 21 marzo, ore 15, campo sportivo "Boni" di Fossone (Carrara), contro la Rappresentativa Serie D. Sarà questo l'esordio della formazione Primavera dell'Imolese alla 73edizione del torneo di Viareggio, dove la società rossoblù parteciperà per la prima volta nella sua storia. Una rappresentativa, composta da atleti delle prime squadre e del vivaio giovanile, delle società di Serie D.

Rappresentativa Serie D contro Imolese. La partita è in programma alle 15:00 e darà il via al girone 8 del Torneo di Viareggio 2023. Si apre così il torneo giovanile con le due squadre che cercano tre ...Cresce l’attesa per l’esordio della Rappresentativa di Serie D che domani affronterà l’Imolese alle 15 sul sintetico del Boni di Carrara. Per il tecnico Giannichedda è dunque il tempo di limare gli ...