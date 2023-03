Rapporto del Manchester United | lo sceicco Jassim “disposto a pagare più del dovuto” per il club dopo l’incontro con i dirigenti

(Di martedì 21 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: I proprietari del, i Glazer, riceveranno due nuove offerte per illa prossima settimana,che Sir Jim Ratcliffe e loBin Hamad Al Thani hanno recentemente discusso positivamente con i funzionari su una potenziale acquisizione. I Glazers stanno cercando 6 miliardi di sterline per la vendita del, secondo quanto riferito una valutazione molto più ripida di quella originariamente offerta sia da Ratcliffe che da Sheikh. Le due parti erano più vicine alla regione di 4,25 miliardi di sterline, ma ha detto un insider statunitense Sky Sport che le loro offerte iniziali erano semplicemente per iniziare la conversazione su trattative più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FerdinandoC : È appena uscita la sintesi finale del sesto rapporto IPCC sulla crisi climatica. È l'ultimo avviso della scienza al… - FerdinandoC : Oggi esce la sintesi finale del sesto rapporto IPCC, ultima lettera della scienza sulla crisi climatica. Poi tocch… - putino : I problemi legali di Donald Trump si accumulano: un nuovo rapporto della CNN indica che l'ex presidente potrebbe es… - CastigliMirella : RT @fcancellato: Ieri tutti scandalizzati per quattro schizzi di vernice su Palazzo Vecchio. Oggi tutti zitti per un rapporto che dice che… - antonioaliguori : RT @DomaniGiornale: ?? La transizione ecologica va fatta adesso. Ecco cosa dice la sintesi finale del sesto rapporto #Ipcc sul #clima, l’ul… -

... e infine per il potente racconto di Alberto De Pisis della sua infanzia difficile tra problemi a scuola e iltormentato con suo padre. Come di consueto, la diretta20 marzoGF Vip è ...La riunione sarà presieduta dal vice presidenteConsiglio, Matteo Salvini. Il Gruppo ... costituito da migliaia di scienziati provenienti da 195 Paesi, ha presentato un nuovosul ......rendevano più solido ilcon gli elettori. I quali erano certamente legati ai leader ma non in una logica personalistica. Nella Dc, ad esempio, cambiavano i segretari e i presidenti...

«Agire adesso o mai più», il nuovo rapporto del panel Onu sul clima: rischiamo 3,5 gradi in più Corriere della Sera

Bellinzona: nel moderno quartiere alle Officine FFS non sarà solo la «Cattedrale» ad essere riconvertita, ma anche altri edifici storici legati al secolare passato industriale come la forgia e la sald ...Le prime tre sezioni del sesto rapporto dell’Ipcc, pubblicate tra l’agosto 2021 e l’aprile 2022, hanno spiegato in modo tecnico le cause e le conseguenze della crisi climatica, confermando ...