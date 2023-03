Rai | tegola per Maggioni | il vicedirettore va reintegrato La clamorosa sentenza che fa tremare i vertici del Tg1

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 21 marzo 2023) Nuovi guai per la direttrice del Tg1 Monica, unadel Giudice del lavoro di Roma, rischia di creare un vero e proprio effetto a catena nella stanza dei bottoni di viale Mazzini. Il giudice - si legge su La Verità - ha accolto il ricorso di una fine mandato fiduciario, laemessa ha stabilito che i dirigenti "scartati" non possono essere parcheggiati in attesa di un destino, come fantasmi nel limbo, ma dovranno essere presto reintegrati con "mansioni da caporedattori o con mansioni a essi equivalenti tramite la redazione di tre proposte concrete e delineate nei contenuti, all'altezza della professionalità degli stessi". La decisione del tribunale rappresenta una sorta di "Bosman", applicata all'azienda di Stato.