Rai, Pluralismo e Libertà contro i conduttori faziosi: serve un vero servizio pubblico (Di martedì 21 marzo 2023) La sinistra fa quadrato attorno ai conduttori schieratissimi che usano il servizio pubblico per la loro propaganda. “La Rai non ha bisogno di nuove occupazioni da partiti e governo”. Naturale: finché l’occupazione la fanno le truppe progressiste va benissimo, se invece la destra si azzarda a chiedere Pluralismo significa che ha in mente bavagli e olio di ricino. La nota di Pluralismo e Libertà Ragionamenti intollerabili secondo il sindacato Pluralismo e Libertà che così commenta gli ultimi casi che hanno creato tensione a Viale Mazzini: la parolaccia di Lucia Annunziata e il sermoncino di Luciana Littizzetto. “conduttori militanti che si contrappongono agli intervistati come se fossero antagonisti politici e sermoni in prima serata a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) La sinistra fa quadrato attorno aischieratissimi che usano ilper la loro propaganda. “La Rai non ha bisogno di nuove occupazioni da partiti e governo”. Naturale: finché l’occupazione la fanno le truppe progressiste va benissimo, se invece la destra si azzarda a chiederesignifica che ha in mente bavagli e olio di ricino. La nota diRagionamenti intollerabili secondo il sindacatoche così commenta gli ultimi casi che hanno creato tensione a Viale Mazzini: la parolaccia di Lucia Annunziata e il sermoncino di Luciana Littizzetto. “militanti che si contrappongono agli intervistati come se fossero antagonisti politici e sermoni in prima serata a ...

