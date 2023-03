Rai, cambia tutto. Non solo Giletti al posto di Fazio: il big che rischia grosso (Di martedì 21 marzo 2023) La parolaccia sfuggita a Lucia Annunziata nell'intervista alla ministra Eugenia Roccella a Mezz'ora in più fa scattare la rivoluzione in Rai. Dopo le polemiche per il Festival di Sanremo, il dossier di viale Mazzini sembra che sia definitivamente salito tra le priorità del governo di Giorgia Meloni. Intrattenimento e informazione sono sempre più intrecciati, con i talk show che dominano molti palinsesti insieme ai programmi più popolari. E così secondo un retroscena della stampa proprio i big dell'intrattenimento sono quelli che ora "rischiano". "L'immagine del cambio radicale che la premier vorrebbe imporre dovrebbe passare proprio attraverso i volti storici dell'intrattenimento: Antonella Clerici, Amadeus, Carlo Conti, tre conduttori che portano ascolti e che non sono riconducibili a un credo politico", si legge nel retroscena. Il rischio è che, spostati o ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) La parolaccia sfuggita a Lucia Annunziata nell'intervista alla ministra Eugenia Roccella a Mezz'ora in più fa scattare la rivoluzione in Rai. Dopo le polemiche per il Festival di Sanremo, il dossier di viale Mazzini sembra che sia definitivamente salito tra le priorità del governo di Giorgia Meloni. Intrattenimento e informazione sono sempre più intrecciati, con i talk show che dominano molti palinsesti insieme ai programmi più popolari. E così secondo un retroscena della stampa proprio i big dell'intrattenimento sono quelli che ora "no". "L'immagine del cambio radicale che la premier vorrebbe imporre dovrebbe passare proprio attraverso i volti storici dell'intrattenimento: Antonella Clerici, Amadeus, Carlo Conti, tre conduttori che portano ascolti e che non sono riconducibili a un credo politico", si legge nel retroscena. Il rischio è che, spostati o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aur24 : RT @Mariannaaaaaa89: @GFVIP_Official Il marito avrà pagato a fior di quattrini! Altra spiegazione non c'è! Cmq da oggi si cambia canale il… - Feffe1992 : RT @Mariannaaaaaa89: @GFVIP_Official Il marito avrà pagato a fior di quattrini! Altra spiegazione non c'è! Cmq da oggi si cambia canale il… - Mariannaaaaaa89 : @GFVIP_Official Il marito avrà pagato a fior di quattrini! Altra spiegazione non c'è! Cmq da oggi si cambia canale… - CarloBertini6 : @Libero_official Beh @ellyesse… un pochino è vero… Ma ora Con te cambia la musica, vero? #occupyBI #fuffa ??? ?? C… - TalliniEmanuela : RT @PennaSimonetta: #HBDayNikita ???? #GFVip daje fate una cosa decente almeno oggi #FUORITAVASSI e recupererete una piccola parte di credib… -