Ragazzo ucciso a Napoli, fermato un giovane (Di martedì 21 marzo 2023) La Squadra Mobile di Napoli, dopo un interrogatorio, ha sottoposto a fermo un giovane con l'accusa di aver ucciso con un colpo di pistola, nelle prime ore di ieri, Francesco Pio Maimone, il 19enne gravemente ferito al petto e giunto senza vita nell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. La Procura di Napoli (sostituti procuratori Onorati e Fratello) contesta al Ragazzo, che avrebbe legami con la criminalità organizzata, il reato di omicidio volontario aggravato. La vittima non è invece ritenuta appartenente alla criminalità organizzata: secondo le prime risultanze investigative sarebbe rimasto coinvolto in una lite per futili motivi: sarebbe un piede pestato l'assurdo motivo scatenante della sparatoria. Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 marzo 2023) La Squadra Mobile di, dopo un interrogatorio, ha sottoposto a fermo uncon l'accusa di avercon un colpo di pistola, nelle prime ore di ieri, Francesco Pio Maimone, il 19enne gravemente ferito al petto e giunto senza vita nell'ospedale Vecchio Pellegrini di. La Procura di(sostituti procuratori Onorati e Fratello) contesta al, che avrebbe legami con la criminalità organizzata, il reato di omicidio volontario aggravato. La vittima non è invece ritenuta appartenente alla criminalità organizzata: secondo le prime risultanze investigative sarebbe rimasto coinvolto in una lite per futili motivi: sarebbe un piede pestato l'assurdo motivo scatenante della sparatoria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Francesco Pio Maimone è un ragazzo di 19 anni ucciso con un colpo di pistola al petto, domenica sera a Mergellina (… - AlexBazzaro : Anno 2023, in Italia ci sono ancora idioti che contestano le commemorazioni per Sergio Ramelli. Un ragazzo ucciso per le sue idee politiche. - raffaellapaita : Ricordare un ragazzo ucciso a colpi di chiave inglese, vittima della violenza politica degli anni di piombo è un do… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Fermato un giovane con l'accusa di aver ucciso con un colpo di pistola Francesco Pio Maimone, il 19enne gravemente ferito… - vincenzoa054 : Forse è stato individuato il BASTARDO che a ucciso il ragazzo di 18 anni sul lungomare di napoli ...per una scarpa… -