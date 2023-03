Ragazza prende brutto voto e scappa: paura a Baronissi (Di martedì 21 marzo 2023) Nella giornata di oggi, martedì 21 marzo, una ragazzina di Baronissi, che frequenta la terza media, non è ritornata a casa dopo aver preso un brutto voto a scuola. Sono stati i suoi genitori, preoccupati per non averla vista rientrare dopo la scuola, a segnalarne la scomparsa. Velocemente sono iniziate le ricerche da parte dei Carabinieri di Baronissi e Pellezzano, il servizio di soccorso Il Punto di Baronissi e la Protezione Civile. Inoltre, ha partecipato alle ricerche anche il Sindaco Gianfranco Valiante. Fortunatamente, dopo ore di ricerche la giovane è stata rintracciata su una montagna. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 21 marzo 2023) Nella giornata di oggi, martedì 21 marzo, una ragazzina di, che frequenta la terza media, non è ritornata a casa dopo aver preso una scuola. Sono stati i suoi genitori, preoccupati per non averla vista rientrare dopo la scuola, a segnalarne la scomparsa. Velocemente sono iniziate le ricerche da parte dei Carabinieri die Pellezzano, il servizio di soccorso Il Punto die la Protezione Civile. Inoltre, ha partecipato alle ricerche anche il Sindaco Gianfranco Valiante. Fortunatamente, dopo ore di ricerche la giovane è stata rintracciata su una montagna. Segui ZON.IT su Google News.

