Ragazza con la sindrome di Down vuole fare l'esame di Maturità, ma il liceo le dice di no: 'Troppo stress' (Di martedì 21 marzo 2023) Nina Rosa Sorrentino, una Ragazza di 19 anni con sindrome di Down , avrebbe voluto sostenere l' esame di Maturità a giugno prossimo. Ma gli insegnanti del liceo Sabin di Bologna dove è iscritta Nina, ... Leggi su leggo (Di martedì 21 marzo 2023) Nina Rosa Sorrentino, unadi 19 anni condi, avrebbe voluto sostenere l'dia giugno prossimo. Ma gli insegnanti delSabin di Bologna dove è iscritta Nina, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : A meno di 24 ore dal rilascio dell'attivista #SepidehQoliyan, le milizie terroristiche dell'#IRGC, #pasdaran, hanno… - RadioItalia : Tananai ti si ama ?? Il cantante sorprende tutti fermandosi a cantare con una ragazza che stava cantando “Tango”… - tigulliogulf : Amici, scusate lo sfogo ma siamo veramente caduti in basso! Oggi al supermercato una ragazza di diciannove anni, ch… - GiuntiEditore : Caterina è una ragazza selvaggia, nata libera, come il vento. Corre a cavallo sugli altopiani del Caucaso, ascolta… - tblu56 : RT @tblu56: Ringrazierò sempre chi ha voluto Benedetta in quel programma, perché oltre ad essere una bravissima ballerina con tanta voglia… -