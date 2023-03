Raffaele | 41enne con la Sla La catena di solidarietà e il racconto della moglie | la forza | i nostri figli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBaldares ha 42 anni, impegnato in una concessionaria di automobilie irpina, è spostato con Daniela Mesi e hanno due splendidinati a coronamento del loro amore, Carlotta di 10 anni e il più piccolo di 7 anni, Antonio, affettopatologia dello spettro autistico. Strada facendo, a 41 anni, gli è stata diagnosticata la SLA, Sclerosi laterale amiotrofica. Una doccia fredda per una famiglia che a testa alta già affrontava mille difficoltà. Ma sempre a testa alta e con spirito combattiero. E anche stavolta, passato il trambusto iniziale,e la sua amata Daniela non si sono persi d’animo.a Nell’odissea tra visite mediche e tutto quello necessario quando scopri di avere una malattia che ti compromette la vita, i primi contatti con l’America. In ...