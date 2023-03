Questura di Milano, prosciolta anche in appello l’ex dirigente dell’ufficio Volanti Maria José Falcicchia (Di martedì 21 marzo 2023) La Corte d’appello di Milano ha confermato il proscioglimento “perché il fatto non sussiste” per Maria Josè Falcicchia, l’ex dirigente dell’Upg, ossia della sezione Volanti della Questura di Milano, che era finita imputata per un presunto peculato di 4mila euro. Già il 31 maggio dello scorso anno il gup Roberto Crepaldi aveva rigettato la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal sostituto pg Massimo Gaballo, che aveva avocato l’inchiesta togliendola alla Procura e che poi ha anche presentato ricorso in appello. Oggi la conferma da parte dei giudici della seconda penale d’appello (presidente del collegio Boselli). “Finalmente una parola fine ad una vicenda che non avrebbe dovuto mai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) La Corte d’diha confermato il proscioglimento “perché il fatto non sussiste” perJosèdell’Upg, ossia della sezionedelladi, che era finita imputata per un presunto peculato di 4mila euro. Già il 31 maggio dello scorso anno il gup Roberto Crepaldi aveva rigettato la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal sostituto pg Massimo Gaballo, che aveva avocato l’inchiesta togliendola alla Procura e che poi hapresentato ricorso in. Oggi la conferma da parte dei giudici della seconda penale d’(presidente del collegio Boselli). “Finalmente una parola fine ad una vicenda che non avrebbe dovuto mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : A Milano la prima infermeria veterinaria in Questura: curerà gli agenti a 4 zampe - ?@Questura_MI? ?@poliziadistato… - svirgola2 : RT @OssRepressione: Ancora cariche di polizia fuori dall’ufficio Immigrazione di via Cagni a Milano. La Celere ha caricato la folla. 4 i f… - Petartrzz : RT @OssRepressione: Ancora cariche di polizia fuori dall’ufficio Immigrazione di via Cagni a Milano. La Celere ha caricato la folla. 4 i f… - Labatarde2 : RT @OssRepressione: Ancora cariche di polizia fuori dall’ufficio Immigrazione di via Cagni a Milano. La Celere ha caricato la folla. 4 i f… - OssRepressione : Ancora cariche di polizia fuori dall’ufficio Immigrazione di via Cagni a Milano. La Celere ha caricato la folla. 4… -

Milano, sostanza urticante alla scuola media: duecento evacuati ...amministrativo sono stati fatti evacuare dalla scuola media Quasimodo in zona Greco a Milano. ... Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell'ufficio volanti della questura, su segnalazione dell'... Milano, in 70 mila al corteo contro la mafia Oltre 70mila persone, secondo la Questura e secondo gli organizzatori, hanno partecipato questa mattina alla manifestazione nazionale antimafia promossa da Libera a Milano. Il corteo si è concluso in piazza Duomo con la lettura dei ... Ancora tensione a Ufficio Immigrazione a Milano, 4 feriti Ressa e momenti di tensione si sono verificati la scorsa notte, a Milano, fuori dalla sede decentrata dell'Ufficio immigrazione della Questura, in via Cagni. Quattro stranieri sono rimasti lievemente feriti. È accaduto poco dopo l'una, nel corso di momenti di calca ... ...amministrativo sono stati fatti evacuare dalla scuola media Quasimodo in zona Greco a. ... Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell'ufficio volanti della, su segnalazione dell'...Oltre 70mila persone, secondo lae secondo gli organizzatori, hanno partecipato questa mattina alla manifestazione nazionale antimafia promossa da Libera a. Il corteo si è concluso in piazza Duomo con la lettura dei ...Ressa e momenti di tensione si sono verificati la scorsa notte, a, fuori dalla sede decentrata dell'Ufficio immigrazione della, in via Cagni. Quattro stranieri sono rimasti lievemente feriti. È accaduto poco dopo l'una, nel corso di momenti di calca ... Anche con le nuove regole della Questura i richiedenti asilo sono ... Fanpage.it Manifestazione per le vittime della mafia, in 70mila in piazza con Libera Sono 70mila, secondo la questura di Milano, i partecipanti al corteo organizzato da Libera e Avviso Pubblico per la 28esima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti ... Stragi mafiose, la Questura di Ascoli promuove lo spettacolo su Emanuela Loi Roma e Milano. La Questura di Ascoli Piceno in tal senso, ha intrapreso un percorso della memoria in diverse scuole con una serie di conferenze tenute dal questore della provincia di Ascoli Piceno ... Sono 70mila, secondo la questura di Milano, i partecipanti al corteo organizzato da Libera e Avviso Pubblico per la 28esima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti ...Roma e Milano. La Questura di Ascoli Piceno in tal senso, ha intrapreso un percorso della memoria in diverse scuole con una serie di conferenze tenute dal questore della provincia di Ascoli Piceno ...