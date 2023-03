“Questo non si era mai visto”. GF Vip 7, Tavassi scatenato: ha bloccato tutto con la forza (Di martedì 21 marzo 2023) Clamoroso episodio al GF Vip 7 con Edoardo Tavassi protagonista. Quando le immagini delle telecamere hanno ripreso il fratello di Guendalina e gli altri vipponi, il pubblico è rimasto sorpreso per l’accaduto. Ma subito dopo si è compresa l’origine di questa inedita situazione, con lui che aveva praticamente bloccato la porta rossa. Si è messo lì davanti con un oggetto prelevato dalla stanza per impedire che potesse materializzarsi ‘l’incubo’, come lui stesso aveva confessato in precedenza ad Oriana. Intanto, al GF Vip 7 non c’è spazio solo per Edoardo Tavassi. Nikita Pelizon ha infatti scritto una bellissima lettera ad Antonella Fiordelisi: “Scricciola, grazie di tutto l’amore, l’affetto, sostegno, tempo, risate e bellissimi ricordi che mi hai fatto vivere. Ci siamo spese l’una per l’altra e ti voglio bene. Non era ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Clamoroso episodio al GF Vip 7 con Edoardoprotagonista. Quando le immagini delle telecamere hanno ripreso il fratello di Guendalina e gli altri vipponi, il pubblico è rimasto sorpreso per l’accaduto. Ma subito dopo si è compresa l’origine di questa inedita situazione, con lui che aveva praticamentela porta rossa. Si è messo lì davanti con un oggetto prelevato dalla stanza per impedire che potesse materializzarsi ‘l’incubo’, come lui stesso aveva confessato in precedenza ad Oriana. Intanto, al GF Vip 7 non c’è spazio solo per Edoardo. Nikita Pelizon ha infatti scritto una bellissima lettera ad Antonella Fiordelisi: “Scricciola, grazie dil’amore, l’affetto, sostegno, tempo, risate e bellissimi ricordi che mi hai fatto vivere. Ci siamo spese l’una per l’altra e ti voglio bene. Non era ...

