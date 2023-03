Questa foto di Putin con i capi di Stato africani è di quasi quattro anni fa

Leggi su facta.news

(Di martedì 21 marzo 2023) Il 20 marzo 2023 èpubblicato un tweet con unache mostra il presidente russo Vladimirin posa insieme ad altri 27 uomini, tra cui si riconosce anche il presidente egiziano al-Sisi, in quello che appare un evento ufficiale. L’immagine è accompagnata da un testo che recita: «Mosca oggi. Le delegazioni di 40 paesialla conferenza “Russia-Africa in un mondo multipolare”.E’ LA RISPOSTA DIAL TRIBUNALE DELL’AIA». Laperò non è recente. Vediamo perché. Il 19 e 20 marzo 2023 si è svolta a Mosca la seconda “Conferenza Parlamentare Russia-Africa” a cui, oltre alle massime autorità russe, hanno partecipato più di 40 delegazioni parlamentari provenienti da svariati Paesi. Nel corso di questo evento, il ...