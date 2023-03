“Quanto conosci Napoli?”, Scalvini e Pessina superano il quiz della Nazionale (VIDEO) (Di martedì 21 marzo 2023) In un VIDEO pubblicato sui social dalla Nazionale italiana di calcio, i giocatori convocati da Mancini per le prossime partita di qualificazione agli Europei, Scalvini e Pessina, sono stati chiamati a rispondere a delle domande sulla cultura napoletana. “Quanto conosci Napoli? ” è il titolo del quiz che vuole porre l’accento sul ritorno della Nazionale nel capoluogo campano a ben 10 anni dall’ultima volta che sarà contro l’Inghilterra questo giovedì era alle 20.45 La prima domanda è sul nome della strada dove ci sono i presepi. Tra le opzioni c’erano: Via Toledo, via Chiaia e via San Gregorio Armeno. È Pessina ad aggiudicarsi il primo punto rispondendo correttamente a differenza di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) In unpubblicato sui social dallaitaliana di calcio, i giocatori convocati da Mancini per le prossime partita di qualificazione agli Europei,, sono stati chiamati a rispondere a delle domande sulla cultura napoletana. “? ” è il titolo delche vuole porre l’accento sul ritornonel capoluogo campano a ben 10 anni dall’ultima volta che sarà contro l’Inghilterra questo giovedì era alle 20.45 La prima domanda è sul nomestrada dove ci sono i presepi. Tra le opzioni c’erano: Via Toledo, via Chiaia e via San Gregorio Armeno. Èad aggiudicarsi il primo punto rispondendo correttamente a differenza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : “Quanto conosci #Napoli?”, #Scalvini e #Pessina superano il quiz della Nazionale (VIDEO) Il video è stato lanciato… - marycan81 : L'essere umano dovrebbe sentirsi vicino ai suoi simili, in quanto tale, e se muoiono delle persone in mare che scap… - henry14fr : @Rockets01385179 @torovattene @Ris__20 La tua risposta fa capire quanto è marcia la cultura sportiva in Italia. Ma… - KlDMlLLlC : quiz quanto conosci ayaka io l'ho azzeccato tutto OVVIAMENTE LA MIA DONNA PRIMA 5* LIMITED THERE SHE IS - Italpress : “Quanto conosci Napoli?” | Pessina vs Scalvini | Verso Italia-Inghilterra -

'Quanto conosci Napoli' Pessina e Scalvini giocano al Quiz della Nazionale e superano la prova - Napoli - Matteo Pessina e Giorgio Scalvini , due calciatori della Nazionale di Roberto Mancini e giocatori di Monza e Atalanta , superano la prova su 'Quanto conosci Napoli' . Divertente video con tutte le risposte sulle cose più caratteristiche e storiche della città di Napoli . Entrambi hanno sbagliato soltanto una domanda. CalcioNapoli24.it è ... Rolls - Royce Wraith, un'ultima serie speciale prima dell'addio al V12 Se - come noi - non li conosci, a quanto pare allora non sei uno dei 12 clienti a cui è già stata assegnato un esemplare. Le uova di Pasqua, ne conosci simbologia e significato Questa usanza è più recente di quanto non sembri: il primo uovo di cioccolata è nato in Francia nel '700, su commissione di Re Luigi XIV. Quest'ultimo voleva sostituire le ormai consuete uova d'oro ... Napoli - Matteo Pessina e Giorgio Scalvini , due calciatori della Nazionale di Roberto Mancini e giocatori di Monza e Atalanta , superano la prova su 'Napoli' . Divertente video con tutte le risposte sulle cose più caratteristiche e storiche della città di Napoli . Entrambi hanno sbagliato soltanto una domanda. CalcioNapoli24.it è ...Se - come noi - non li, apare allora non sei uno dei 12 clienti a cui è già stata assegnato un esemplare.Questa usanza è più recente dinon sembri: il primo uovo di cioccolata è nato in Francia nel '700, su commissione di Re Luigi XIV. Quest'ultimo voleva sostituire le ormai consuete uova d'oro ... Quiz su You: Quanto conosci la serie Tv Netflix FilmPost.it