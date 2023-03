Quando vince lo Scudetto il Napoli? Spunta un’incredibile coincidenza che fa sognare i tifosi (Di martedì 21 marzo 2023) Il Napoli sta per coronare il suo sogno di vincere lo Scudetto e una nuova coincidenza fa sognare i tifosi azzurri. La stagione del Napoli sta andando a gonfie vele, e la squadra di Spalletti è ormai ad un passo dal vincere lo Scudetto. Ciò che fa sognare i tifosi è un’inaspettata coincidenza che si sta avverando: la data in cui potrebbero vincere il titolo, il 29 aprile, è la stessa del 1990 Quando il Napoli conquistò il suo secondo e ultimo Scudetto, battendo la Lazio al vecchio San Paolo. La partita decisiva per la vittoria potrebbe essere il derby al Maradona contro la Salernitana, fissato proprio per il 29 aprile ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 marzo 2023) Ilsta per coronare il suo sogno dire loe una nuovafaazzurri. La stagione delsta andando a gonfie vele, e la squadra di Spalletti è ormai ad un passo dalre lo. Ciò che faè un’inaspettatache si sta avverando: la data in cui potrebberore il titolo, il 29 aprile, è la stessa del 1990ilconquistò il suo secondo e ultimo, battendo la Lazio al vecchio San Paolo. La partita decisiva per la vittoria potrebbe essere il derby al Maradona contro la Salernitana, fissato proprio per il 29 aprile ...

