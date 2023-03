Quando piccolo è bello | la Svizzera | la sua cioccolata | i suoi orologi e | infine ma solo per l’ordine di citazione | le sue banche

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 marzo 2023) Tutto è bene quel che finisce bene, anche il dolore di un forte pizzico sulla pancia se sarà servito a evitare che altre sofferenze di diverso genere e più forti potessero manifestarsi, dando così via libera a alcune conseguenze negative non proprio trascurabili. È accaduto così che, in quella Confederazione formato tessera, nell’ immaginario collettivo considerata alla stessa stregua del deposito dei dollari di Zio Paperone ingrandito come per magia, una dellepiù importanti, la Credit Swisse, per chi la frequenta Cs, nei giorni scorsi sia arrivata molto vicina all’orlo del burrone, in pratica la chiusura forzata, peraltro profondo. Cambierebbe poco intrattenersi sui motivi che hanno provato a offuscare l’idillio esistente tra i clienti e quell’ istituto. Per qualche ora è stata messa in dubbio l’efficienza dell’intero sistema creditizio di quella realtà ...