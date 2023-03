Quando a 12 anni ho detto no a Garibaldi | la confessione del leghista Fedriga

(Di martedì 21 marzo 2023) Tema in classe. Massimilianoha 12. “Quale personaggio storico vorresti che non fosse mai esistito?”fa il tema su.Presidente, racconti. «I miei compagni avevano scritto su Hitler, Stalin, Mussolini. Io sull'eroe dei due mondi, simbolo nazionale. Era una provocazione, coi limiti di un ragazzino delle medie, però avevo le mie ragioni».Perché? «Credevo già nel Federalismo».Reazione della professoressa? «Mi aveva dato un voto mediocre. Poi mi ha fatto leggere il tema alla classe e ha alzato la valutazione. Per me è stato un insegnamento importante: la professoressa si è messa in discussione di fronte a un gruppo di 12enni». Va per i 43Massimiliano, ancora giovane, certo, ma non più un adolescente. Il viso in alcune ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Uhhh se facessi il consulente finanziario domani quanta gente avrei fuori dalla porta a chiedere consiglio... (e pr… - putino : La guerra in Iraq, nota anche come Operation Iraqi Freedom, ha avuto inizio esattamente 20 anni fa, il 20 marzo 200… - nelloscavo : Le ultime informazioni sulla madre di Sasha risalgono alla fine dell’estate scorsa, quando si è appreso che era det… - Libero_official : Intervista-ritratto a #MassimilianoFedriga, il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia: 'Transizione ecologi… - __Fraacaruso__ : 'poi quando avrai 30 anni capirai' Bro ma chi ci arriverà mai a 30 anni, piuttosto crepo domani -

...Francia da 62 a 64, senza l'approvazione del Parlamento. La mossa non ha fatto altro che alimentare le lotte in corso in Francia, con violente proteste che si sono protratte per settimane...Elly Schlein avrebbe dovuto spiegare come mai il Pd, nei suoi ultimi 10di... Lotta contro le ... La Germania è come l'Italia Senza medici, arrivano infermierinon praticoni Schlein sposta ...... metà dei quali bambini con meno di cinque. Emerge dal report dell'Organizzazione mondiale ...furono 31.400 i morti. Nella ricerca si afferma inoltre che tra gennaio e giugno 2023 si stima ...

Quanti anni ha Mario Lavezzi Vita privata e biografia del cantautore Tag24

Non ho letto il libro di Carlo De Benedetti (Radicalità; Solferino Libri) e non lo leggerò. Mi bastano le interviste che l'Ingegnere ...FERMO - Il giro del Mediterraneo in barca a vela, il fermano Fabio Testoni è pronto a coronare il suo sogno. A casa, ad aspettarlo, resteranno la mamma e la compagna. Testoni è ...