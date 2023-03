Qualificazioni Europei 2024: quando gioca l’Italia, date, gironi e calendario completo (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo la mancata partecipazione ai mondiali del Qatar, la nostra Nazionale in vista degli Europei di calcio 2024 è pronta nuovamente a scendere in campo. In merito, emergono ora spontanee le seguenti domande: dove si giocano gli Europei 2024? Ed ancora, quando iniziano le partite di qualificazione dell’Italia? Rispetto al primo interrogativo iniziamo subito col dire che gli Europei di calcio 2024 si disputeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio prossimo. Invece, per quel che riguarda l’inizio delle partite di qualificazione l’Italia è stata inserita nel girone C e debutterà il 23 marzo prossimo a Napoli contro l’Inghilterra. Europei di calcio 2024, oggi il sorteggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo la mancata partecipazione ai mondiali del Qatar, la nostra Nazionale in vista deglidi calcioè pronta nuovamente a scendere in campo. In merito, emergono ora spontanee le seguenti domande: dove sino gli? Ed ancora,iniziano le partite di qualificazione del? Rispetto al primo interrogativo iniziamo subito col dire che glidi calciosi disputeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio prossimo. Invece, per quel che riguarda l’inizio delle partite di qualificazioneè stata inserita nel girone C e debutterà il 23 marzo prossimo a Napoli contro l’Inghilterra.di calcio, oggi il sorteggio ...

