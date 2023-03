“Qualcuno poteva farsi molto male”. GF Vip, Nikita Pelizon combina un disastro in casa: “Dovete squalificarla” (Di martedì 21 marzo 2023) GF Vip 7, Nikita Pelizon combina un guaio nella casa. Grande interesse ha suscitato negli ultimi giorni il riavvicinamento tra l’influncer triestina e Luca Onestini. Già nei giorni scorsi si era notato un cambio d’atteggiamento tra i due. Ricordiamo che il loro rapporto, dopo un certo feeling, si era rovinato con Luca che aveva accusato Nikita di aver detto bugie sul loro conto. Poi della questione si è parlato anche in puntata. Nikita Pelizon è apparsa possibilista: “Se mi passa l’attrazione nei suoi confronti, mi piacerebbe essere sua amica“. Mentre Luca Onestini è rimasto più sulle sue: “Stiamo convivendo. Il programma sta per finire. So che ci sono delle cose che non mi piacciono ma la vita è un’altra cosa”. Nelle ultime ore, intanto, Nikita ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023) GF Vip 7,un guaio nella. Grande interesse ha suscitato negli ultimi giorni il riavvicinamento tra l’influncer triestina e Luca Onestini. Già nei giorni scorsi si era notato un cambio d’atteggiamento tra i due. Ricordiamo che il loro rapporto, dopo un certo feeling, si era rovinato con Luca che aveva accusatodi aver detto bugie sul loro conto. Poi della questione si è parlato anche in puntata.è apparsa possibilista: “Se mi passa l’attrazione nei suoi confronti, mi piacerebbe essere sua amica“. Mentre Luca Onestini è rimasto più sulle sue: “Stiamo convivendo. Il programma sta per finire. So che ci sono delle cose che non mi piacciono ma la vita è un’altra cosa”. Nelle ultime ore, intanto,ha ...

