Putin-Xi, Usa: “Russia e Cina vogliono mondo con loro regole” (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – ”La Cina non ha una posizione imparziale rispetto al conflitto ucraino” e ”se volesse svolgere davvero un ruolo costruttivo dovrebbe portare la Russia a mettere fine alla guerra”. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, boccia la posizione che il presidente cinese Xi Jinping ha illustrato a Mosca, dopo l’incontro con Vladimir Putin, che ha espresso un giudizio positivo sul piano cinese per porre fine al conflitto. Secondo Xi, Pechino ha una ”posizione imparziale” rispetto alla guerra e sta ”promuovendo in modo attivo la ripresa dei negoziati” tra Kiev e Mosca ”per la risoluzione della crisi ucraina”. La Casa Bianca, attraverso le parole di Kirby, afferma laconicamente che ”Cina e la Russia vorrebbero che il mondo andasse secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Lanon ha una posizione imparziale rispetto al conflitto ucraino” e ”se volesse svolgere davvero un ruolo costruttivo dovrebbe portare laa mettere fine alla guerra”. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, boccia la posizione che il presidente cinese Xi Jinping ha illustrato a Mosca, dopo l’incontro con Vladimir, che ha espresso un giudizio positivo sul piano cinese per porre fine al conflitto. Secondo Xi, Pechino ha una ”posizione imparziale” rispetto alla guerra e sta ”promuovendo in modo attivo la ripresa dei negoziati” tra Kiev e Mosca ”per la risoluzione della crisi ucraina”. La Casa Bianca, attraverso le parole di Kirby, afferma laconicamente che ”e lavorrebbero che ilandasse secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Bompiani: “USA e NATO vogliono la guerra, Putin vuole fermarla. Gli ucraini non vogliono combattere è Zelensky che… - michele_geraci : Ieri su @ClassCNBC ho detto, chiaramente, che se #Xi si espone così, va a #Mosca, incontra #Putin, è molto probabil… - GiovaQuez : Oggi la casa offre una sinistra “folle” che “usa” i bambini tra prestazioni sanitarie negate e orfanotrofi pieni. P… - MarcoCaptain75 : RT @World24New: La presunta superiorità morale dell'Occidente è la più grande menzogna della storia... guardiamo in faccia la realtà ... pr… - ILMARCHESE__ : RT @marielSiviglia: Se sei per i valori della famiglia tradizionale, non invii armi alla Ucraina per combattere contro Vladimir Putin. Non… -