Putin - Xi, lo zar: piano Cina può essere base per accordo di pace (Di martedì 21 marzo 2023) Intesa per la cooperazione economica tra i due Paesi fino al 2030. Rumors su colloquio tra Xi e Zelensky nei prossimi giorni. Mosca: 'Droni di Kiev hanno colpito nostra stazione petrolifera'. Fmi: ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Intesa per la cooperazione economica tra i due Paesi fino al 2030. Rumors su colloquio tra Xi e Zelensky nei prossimi giorni. Mosca: 'Droni di Kiev hanno colpito nostra stazione petrolifera'. Fmi: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : L’America non solo non ha mai riconosciuto la Cpi, ma arrivò a minacciarla se avesse messo il naso sugli atti di gu… - nelloscavo : #Ucraina Sasha non ha 12 anni. È lui ad aver abbattuto il mito dello zar che cavalca gli orsi e invece ruba i bambi… - PaolilloLuca : Il sindaco di Mariupol: «La visita di Putin? Messinscena. Anche Hitler passò di qui: ma lo Zar è p - g_depiccoli : @claudiogardini2 @GiovaQuez No no...hai detto giusto,sia allora, soldati usati come carne da macello x sfiancare i… - ugo_michelli : @ilgiornale Lo zar Putin sta facendo di tutto per dimezzare il popolo russo. Perchè ce l'ha tanto con i suoi patrioti? -