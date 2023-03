Putin e Xi Jinping, la visita del leader cinese entra nel vivo. Sul tavolo la pace in Ucraina (Di martedì 21 marzo 2023) Putin e Xi Jinping, la visita del leader cinese entra nel vivo. Sul tavolo anche la risoluzione di pace per l’Ucraina La visita di Xi Jinping in Russia entra nel vivo. Ieri, lunedì 20 marzo, il leader cinese è arrivato a Mosca e subito si è incontrato con Putin in un colloquio informale durato quattro ore. Su cosa si siano detti i due leader non si sa molto, ma l’agenzia di stampa Ria Novosti fa sapere che “Al centro dell’incontro la cooperazione bilaterale, la situazione in Ucraina e il piano proposto da Pechino per risolvere la crisi. Inoltre, Putin ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 marzo 2023)e Xi, ladelnel. Sulanche la risoluzione diper l’Ladi Xiin Russianel. Ieri, lunedì 20 marzo, ilè arrivato a Mosca e subito si è incontrato conin un colloquio informale durato quattro ore. Su cosa si siano detti i duenon si sa molto, ma l’agenzia di stampa Ria Novosti fa sapere che “Al centro dell’incontro la cooperazione bilaterale, la situazione ine il piano proposto da Pechino per risolvere la crisi. Inoltre,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... demagistris : È in corso il colloquio tra XI Jinping e Putin, tra Cina e Russia, per iniziare a parlare di pace e non solo di gue… - GiovaQuez : Capuozzo: “Con le sanzioni giuridiche contro Putin si fa un ATTO DI GUERRA, c’è un uso politico della giustizia. Si… - HSkelsen : Xi Jinping ha detto che Putin è un 'caro amico' e poi ha aggiunto di essere fiducioso che i russi sosterranno Putin… - Hipatia36538162 : RT @RaiNews: Putin a Xi: 'Interessati al piano di pace cinese, aperti al negoziato'. Il presidente russo Vladimir Putin accoglie al Cremli… - tra_mon : RT @elisamariastel1: Blinken, ha confermato esplicitamente che il CPI ha emesso un mandato di arresto di Putin proprio per la visita di Xi… -