Putin che mangia i bambini

Il mandato di cattura per Putin è l'ultima trovata per convincerlo a usare l'atomica.Carlo Urbanivia email Gentile lettore, c'è solo da sperare nei nervi d'acciaio di Putin. La vicenda, se non fosse un preludio di tragedia, farebbe ridere già per il capo d'imputazione: rapimento di bambini. Ma come, con "migliaia" di presunti crimini di guerra di cui Zelensky e i suoi sodali blaterano da un anno (vi ricordate l'ospedale di Mariupol? Lo stupro come arma di genocidio? Le fosse comuni che invece erano un normale cimitero con la croce su ogni tomba? La camera di tortura che invece era uno studio dentistico?) neanche uno di questi aveva uno straccio di prova plausibile in un processo? Quindi erano tutte balle, al punto che l'Aja ha dovuto ripiegare sui bambini rapiti? Che poi in realtà si tratta di orfani del Donbass

