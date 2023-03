Putin a Xi Jinping | ' Pronti a usare lo Yuan negli scambi con Asia e Africa'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Capuozzo: “Con le sanzioni giuridiche contro Putin si fa un ATTO DI GUERRA, c’è un uso politico della giustizia. Si… - demagistris : È in corso il colloquio tra XI Jinping e Putin, tra Cina e Russia, per iniziare a parlare di pace e non solo di gue… - HSkelsen : Xi Jinping ha detto che Putin è un 'caro amico' e poi ha aggiunto di essere fiducioso che i russi sosterranno Putin… - Soutine17 : RT @jacopo_iacoboni: Il grande risultato dello Stratega Putin: diventare il vassallo di Xi Jinping, aggrappato a ogni suo sussurro https:/… - FrMa87 : RT @jacopo_iacoboni: Il grande risultato dello Stratega Putin: diventare il vassallo di Xi Jinping, aggrappato a ogni suo sussurro https:/… -

... ha aggiunto Xi che ha invitato Vladimirper una visita in Cina quest'anno ASCOLTA IL PODCAST Mosca, al Cremlino l'incontro tra Vladimire XiGiunto ieri a Mosca, il presidente cinese, Xi, ha invitato il suo omologo del Cremlino, Vladimir, e il premier russo, Mikhail Mishustin , a visitare la Cina entro la fine dell'anno. ...Con questi obiettivi il presidente Xiè volato a Mosca per la sua ottava visita dal 2013, incontrando l'omologo e "caro amico" Vladimir. Si è parlato tanto della guerra con Kiev , ma ...

Putin riceve Xi: 'C'è interesse per il piano di pace cinese' - Europa Agenzia ANSA

President Putin and the Chinese leader Xi Jinping prepare a second day of talks in Moscow aimed at boosting ties between their countries. Show more Today marks the second day of China's President Xi ..."They don't want to see Russia go down in flames over Ukraine." Kirby added that Chinese President Xi Jinping's "only reason" for forming a closer relationship with Putin is to "push back" against the ...