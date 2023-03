Pubblica su internet foto osè dell'ex-fidanzata, il giudice lo assolve: "Non è revenge porn" (Di martedì 21 marzo 2023) Un trentenne di Pistoia è stato assolto dall'accusa di "revenge porn", dopo aver Pubblicato su internet video e foto osè dell'ex-fidanzata. Secondo la Corte d'Appello il fatto non sussiste, in quanto la donna aveva già venduto il materiale in questione su siti per adulti Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 marzo 2023) Un trentenne di Pistoia è stato assolto dall'accusa di "", dopo averto suvideo eosè'ex-. Secondo la Corte d'Appello il fatto non sussiste, in quanto la donna aveva già venduto il materiale in questione su siti per adulti

