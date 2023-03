Prossimo turno Serie A 2022/23 (Di martedì 21 marzo 2023) : date e partite in programma La Serie A 2022/23 si appresta a vivere la 28ª giornata di campionato, con il girone di andata che volge ormai al termine. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2022/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del Prossimo turno del torneo. 28ª Giornata (1-3 aprile 2023) Sabato 1 aprile Ore 15.00, CREMONESE-ATALANTA (DAZN)Ore 18.00, INTER-FIORENTINA (DAZN)Ore 20.45, JUVENTUS-VERONA (DAZN/SKY) Domenica 2 aprile Ore 12.30, BOLOGNA-UDINESE (DAZN/SKY)Ore 15.00, MONZA-LAZIO (DAZN)Ore 15.00, SPEZIA-SALERNITANA (DAZN)Ore 18.00, ROMA-SAMPDORIA (DAZN)Ore 20.45, NAPOLI-MILAN (DAZN) Lunedì 3 aprile Ore 18.30, EMPOLI-LECCE (DAZN)Ore 20.45, SASSUOLO-TORINO (DAZN/SKY) L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) : date e partite in programma La/23 si appresta a vivere la 28ª giornata di campionato, con il girone di andata che volge ormai al termine. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 28ª Giornata (1-3 aprile 2023) Sabato 1 aprile Ore 15.00, CREMONESE-ATALANTA (DAZN)Ore 18.00, INTER-FIORENTINA (DAZN)Ore 20.45, JUVENTUS-VERONA (DAZN/SKY) Domenica 2 aprile Ore 12.30, BOLOGNA-UDINESE (DAZN/SKY)Ore 15.00, MONZA-LAZIO (DAZN)Ore 15.00, SPEZIA-SALERNITANA (DAZN)Ore 18.00, ROMA-SAMPDORIA (DAZN)Ore 20.45, NAPOLI-MILAN (DAZN) Lunedì 3 aprile Ore 18.30, EMPOLI-LECCE (DAZN)Ore 20.45, SASSUOLO-TORINO (DAZN/SKY) L'articolo proviene ...

