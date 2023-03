Proiettili all’uranio impoverito inviati all’Ucraina: che cosa sono e perché Putin minaccia lo scontro nucleare. Margelletti: “È tattica militare, Mosca fa solo propaganda” (Di martedì 21 marzo 2023) L’esperto geopolitico spiega l’ultima mossa di Kiev con il sostegno del Regno Unito e perché Putin ora alza nuovamente il livello dello scontro Leggi su lastampa (Di martedì 21 marzo 2023) L’esperto geopolitico spiega l’ultima mossa di Kiev con il sostegno del Regno Unito eora alza nuovamente il livello dello

Londra invia 'proiettili all'uranio' a Kiev. L'ira di Mosca: 'Scontro nucleare' - Matteo Milanesi I proiettili all'uranio impoverito La notizia è stata rivelata dalla baronessa Annabel Goldie, viceministro alla Difesa di Sunak, in una audizione alla Camera non elettiva dei Lord. 'Tali proiettili -... Putin: "Risponderemo se Londra invierà a Kiev munizioni all'uranio impoverito" Russia, 21 marzo 2023 "Oggi abbiamo appreso che il Regno Unito... ha annunciato non solo la consegna di carri armati all'Ucraina, ma anche proiettili contenenti uranio impoverito... Se questo dovesse avverarsi, la Russia sarà costretta a reagire". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, dopo i colloqui con ...