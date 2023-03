Programmi TV di stasera, martedì 21 marzo 2023. Su Rai1 l’ultimo appuntamento con la seconda stagione de “Il Commissario Ricciardi” (Di martedì 21 marzo 2023) Il Commissario Ricciardi Rai1, ore 21.25: Il Commissario Ricciardi – Ultima Puntata Serie Tv. 2×04 – Rondini d’inverno: Un dramma in palcoscenico: l’attore Gelmi spara in scena la moglie. Lo prevede il copione, ma il proiettile è vero. L’ultima indagine di Ricciardi permeata da sentimenti a lui sconosciuti. Rai2, ore 21.20: Belve – Ultima Puntata Talk show. Ultimo giro per i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Ospiti di quest’ultimo appuntamento di “Belve” saranno Ornella Vanoni, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 marzo 2023) Il, ore 21.25: Il– Ultima Puntata Serie Tv. 2×04 – Rondini d’inverno: Un dramma in palcoscenico: l’attore Gelmi spara in scena la moglie. Lo prevede il copione, ma il proiettile è vero. L’ultima indagine dipermeata da sentimenti a lui sconosciuti. Rai2, ore 21.20: Belve – Ultima Puntata Talk show. Ultimo giro per i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Ospiti di quest’ultimodi “Belve” saranno Ornella Vanoni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paola85IT : Stasera su @SkyArte c’è lo speciale della Reunion di Spring Awakening. È bellissimo che ogni tanto in Italia ci sia… - amati_89 : RT @rebecca_ame: Antonella è forse la concorrente con più hater della storia negli ultimi anni di programmi tv se stasera non esce nonostan… - birindina9 : RT @rebecca_ame: Antonella è forse la concorrente con più hater della storia negli ultimi anni di programmi tv se stasera non esce nonostan… - natur1581963 : RT @rebecca_ame: Antonella è forse la concorrente con più hater della storia negli ultimi anni di programmi tv se stasera non esce nonostan… - sailordeipoveri : RT @rebecca_ame: Antonella è forse la concorrente con più hater della storia negli ultimi anni di programmi tv se stasera non esce nonostan… -