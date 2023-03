Prodotti pericolosi, nel 2022 oltre 2mila segnalazioni da 30 Paesi. Il 50% riguarda oggetti made in China (Di martedì 21 marzo 2023) Bambole tossiche, profumi allergizzanti, asciugacapelli incendiari: sono oltre 2mila all’anno nell’Unione Europea le segnalazioni da parte degli Stati membri di Prodotti non alimentari pericolosi attraverso il sistema Safety Gate, conosciuto anche come “Rapex” (Rapid Alert System for non-food consumer products). La Commissione Europea, che ha presentato i risultati del sistema di allerta per il 2022, alza la guardia per il futuro e mette sotto particolare osservazione la Cina e internet. Da Pechino, infatti, arriva il 50% dei Prodotti identificati come pericolosi. Sul web, invece, l’affermazione di marketplace senza confini come Amazon ed Ebay apre nuovi scenari. Per questo è già pronto un nuovo regolamento comunitario che a breve sostituirà la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Bambole tossiche, profumi allergizzanti, asciugacapelli incendiari: sonoall’anno nell’Unione Europea leda parte degli Stati membri dinon alimentariattraverso il sistema Safety Gate, conosciuto anche come “Rapex” (Rapid Alert System for non-food consumer products). La Commissione Europea, che ha presentato i risultati del sistema di allerta per il, alza la guardia per il futuro e mette sotto particolare osservazione la Cina e internet. Da Pechino, infatti, arriva il 50% deiidentificati come. Sul web, invece, l’affermazione di marketplace senza confini come Amazon ed Ebay apre nuovi scenari. Per questo è già pronto un nuovo regolamento comunitario che a breve sostituirà la ...

