Processo Ponte Morandi | l' Ispettore del Mit Migliorino ha testimoniato oggi in aula

(Di martedì 21 marzo 2023) "Spesso non ho trovato corrispondenza tra i risultati delle ispezioni fatte dal concessionario sulle opere e lo stato di fatto di queste. Così per giorni ho fatto ispezioni di persona e ho trovato che ...

E' quanto detto dall'ispettore ministeriale Placido Migliorino nel corso del sue esame oggi nelper il crollo delMorandi. L'ispettore venne mandato a Genova nel 2019, dopo il collasso ...... su mandato del Movimento Nonviolento , come Osservatore internazionale alpenale in ... che creano unsu cui può transitare la pace. La Campagna è impegnata sul piano politico per ...Genova . Dopo la sfuriata del presidente del collegio Paolo Lepri contro il pm Cotugno circa il rischio di prescrizione delnell'udienza di oggi sul crollo diMorandi è stato sentito l'ex ispettore del Mit Placido Miglorino, oggi provveditore alle opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

È quanto ha detto il presidente del collegio Paolo Lepri in apertura dell'udienza del processo per il crollo del ponte Morandi, rispondendo al pubblico ministero Walter Cotugno che ieri aveva lanciato ..."Italia Nostra" ribadisce il No al ponte sullo Stretto di Messina. Per Italia Nostra si tratta di un'opera "velleitaria e dannosa" e che è costata già un miliardo di euro tra studi, progettazioni. In ...