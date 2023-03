“Prima ero in crisi… ora sono incinta… Smentisco tutto”. Francesca Tocca contro il gossip (Di martedì 21 marzo 2023) Sabato 18 marzo 2023 è andata in onda la Prima puntata della nuova edizione del serale di Amici, che ha totalizzato ascolti altissimi nonostante vada in onda ormai da anni. I più attenti hanno però notato un dettaglio: Francesca Tocca, una delle ballerine professioniste del talent show, non ha preso parte ad alcuna coreografia. La sua presenza è stata limitata al momento in cui ha portato sul palco il premio del guanto di sfida dei professori. Un comportamento inusuale, che ha fatto sorgere un dubbio in alcuni telespettatori, che hanno pensato che la sua scelta fosse legata a una gravidanza agli inizi, che richiede quindi maggiore prevenzione e la necessità di fare meno sforzi possibili. Una teoria che sembrava essere alimentata anche da chi credeva di aver visto un accenno di “pancino“. Vi ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 marzo 2023) Sabato 18 marzo 2023 è andata in onda lapuntata della nuova edizione del serale di Amici, che ha totalizzato ascolti altissimi nonostante vada in onda ormai da anni. I più attenti hanno però notato un dettaglio:, una delle ballerine professioniste del talent show, non ha preso parte ad alcuna coreografia. La sua presenza è stata limitata al momento in cui ha portato sul palco il premio del guanto di sfida dei professori. Un comportamento inusuale, che ha fatto sorgere un dubbio in alcuni telespettatori, che hanno pensato che la sua scelta fosse legata a una gravidanza agli inizi, che richiede quindi maggiore prevenzione e la necessità di fare meno sforzi possibili. Una teoria che sembrava essere alimentata anche da chi credeva di aver visto un accenno di “pancino“. Vi ...

