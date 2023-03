Prima di parcheggiare verifica questo | la nuova truffa è tremenda | stanno fregando tutti

(Di martedì 21 marzo 2023)didevi assolutamenteredettaglio: la. Nel corso degli ultimi anni abbiamo spesso sentito parlare delle truffe ai danni dei guidatori. Sono di fatto tantissime le scuse con cui i malviventi riescono a convincere le persone a fermarsi e a scendere dalla propria automobile per rubare loro portafogli, smartphone ed altri effetti personali. Basti pensare per esempio al trucco della gomma bucata o delle uova buttate sul parabrezza. Attenzione alladel parcheggio (Grantennistoscana.it)Ma non finisce qua, perché in altri casi l’obiettivo è quello di estorcere denaro in contanti per finti incidenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carlatocchetti : @ValerioDeMolli Provi lei ad arrivare alla cassa del benzinaio con la carta che non va! O parcheggiare coi parchime… - M_Dellorto : @fabiospes1 @alfredoferrante Dovesse capitare starei come una vedetta per spostare l'auto prima che quello in prima… - M_Dellorto : @fabiospes1 @alfredoferrante Non ci capiamo: può accadere, per estrema emergenza, di parcheggiare in doppia fila ma… - sonoancora_viva : @xlaux3 @Charles_Leclerc @ScuderiaFerrari @F1 prima leclerc ci dovrebbe arrivare da sainz però, non è che sainz si deve parcheggiare - NeoNDemoN95 : RT @Ginevra_Carrero: L'ansia per il parcheggio per me vuol dire arrivare un'ora e mezza prima dell'appuntamento per cercare parcheggio, tro… -

... dove le strade sono molto strette e non prevedono la possibilità dilungo la via. Si ... ma la composizione demografica è ribaltata: ovec'erano tanti giovani adesso ci sono tanti ...'Savona era giàuna delle città più pedonali d'Italia, ci si chiede quindi a che scopo ... In centro ormai si arriva solo se uno vuole venire, se ha voglia diin Piazza del Popolo e ...... "Xavi, devi dirmelo! Voglio dire, andiamo!". Dopo la bandiera a scacchi poi, Leclerc non ha ...spedito verso i box e aprendosi in radio solo per chiedere informazioni su dove. Un ...

Prima di parcheggiare verifica questo: la nuova truffa è tremenda ... Grantennis Toscana

Inoltre, la Volvo EX90 è dotata di una telecamera a 360 gradi che aiuta a parcheggiare in sicurezza anche nei posti ... La ricarica dal 10 all’80% avviene in meno di 30 minuti. La EX90 è la prima ...A circa un mese dall’apertura della nuova area di sosta in via Valle Fioretta gli stalli restano inutilizzati. All'ingresso la sbarra non chiude mai. Tante le perplessità ...