Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Prevenzione, Siliquini (SItI): “Vaccini beneficio individuale e sociale” - vivereitalia : Prevenzione, Siliquini (SItI): 'Vaccini beneficio individuale e sociale' -

Si è tenuto presso il ministero della Salute l'evento "Investire sul futuro: lavaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità". Ha preso parola anche Roberta, presidente Società italiana d'Igiene, Medicina preventiva e sanità pubblica, che si è ...... a margine dell'incontro 'Investire sul futuro: lavaccinale come volano di salute, ... "La vaccinazione è importante per numerosi aspetti - ha ribadito Roberta, presidente Società ...... a margine dell'incontro 'Investire sul futuro: lavaccinale come volano di salute, ... "La vaccinazione è importante per numerosi aspetti - ha ribadito Roberta, presidente Società ...

Prevenzione, Siliquini (SItI): “Vaccini beneficio individuale e sociale” Adnkronos

incarnano perfettamente il focus dell’evento “Investire sul futuro: la prevenzione vaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità” organizzato presso il Ministero della Salute ...Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) - 'Abbiamo dei dati inconfutabili sulle malattie infettive, quali influenza, pneumococco e Herpes zoster: ...