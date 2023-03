(Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Intervenuto all’incontro “per la salute del futuro: un valore inestimabile per adulti e anziani” organizzato a Roma, Giovanni, direttore generale dellasanitaria presso il Ministero della Salute, ha sottolineato la necessità di “stimolare i cittadini a vaccinarsi” contro l’herpes, “una malattia non letale, ma molto fastidiosa” che insieme a pneumococco e influenza impatta per 1.1 miliardi di euro sul Ssn. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Prevenzione, Rezza: “Aumentare copertura vaccinale zoster con il supporto dei medici di base” - vivereitalia : Prevenzione, Rezza: 'Aumentare copertura vaccinale zoster con il supporto dei medici di base'… - Open_gol : Il dg della Prevenzione: ma attenzione ancora ad anziani e fragili -

Intervenuto all'incontro "vaccinale per la salute del futuro: un valore inestimabile per adulti e anziani" organizzato a Roma, Giovanni, direttore generale dellasanitaria presso il Ministero della Salute, ha sottolineato la necessità di "stimolare i cittadini a vaccinarsi" contro l'herpes zoster, "una malattia non ...Così il direttore generale delladel ministero della Salute, Gianni, a margine dell'incontro 'Investire sul futuro: lavaccinale come volano di salute, benessere e ...Così il direttore generale delladel ministero della Salute, Gianni, a margine dell'incontro 'Investire sul futuro: lavaccinale come volano di salute, benessere e ...

Prevenzione, Rezza: “Aumentare copertura vaccinale zoster con il ... Adnkronos

incarnano perfettamente il focus dell’evento “Investire sul futuro: la prevenzione vaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità” organizzato presso il Ministero della Salute ...(Adnkronos) – Intervenuto all’incontro “Prevenzione vaccinale per la salute del futuro: un valore inestimabile per adulti e anziani” organizzato a Roma, Giovanni Rezza, direttore generale della ...