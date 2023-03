Presidente Taiwan in Centroamerica, doppio transito in Usa (Di martedì 21 marzo 2023) La Presidente di Taiwan Tsai Ing - wen sarà impegnata in una missione diplomatica in Centroamerica dal 29 marzo al 7 aprile prossimi, in Guatemala e Belize, con un doppio scalo negli Usa, a Los ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) LadiTsai Ing - wen sarà impegnata in una missione diplomatica indal 29 marzo al 7 aprile prossimi, in Guatemala e Belize, con unscalo negli Usa, a Los ...

Presidente Taiwan in Centroamerica, doppio transito in Usa La presidente di Taiwan Tsai Ing - wen sarà impegnata in una missione diplomatica in Centroamerica dal 29 marzo al 7 aprile prossimi, in Guatemala e Belize, con un doppio scalo negli Usa, a Los Angeles e ... Parlamento dei bambini: mandarini e sciroppo durante la pausa ... i governi di molti Paesi, tra cui quelli di Finlandia, Islanda, Germania e Taiwan, hanno ... La rete è sostenuta dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dalla presidente del ... Missione a Taiwan della Repubblica ceca per investimenti nel settore dei microchip ... essi rischiano di essere violati e persino persi in qualsiasi momento', ha aggiunto la presidente del Parlamento. A causa dei suoi legami di 'amicizia' con Taiwan, la Repubblica Ceca ha dovuto ... Cina, protesta contro Usa per transito presidente Taiwan (ANSA) - PECHINO, 21 MAR - La Cina ha presentato "una solenne" protesta agli Stati Uniti sul doppio transito della presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, a Los Angeles e a New York, nell'ambito della sua ... Líderes de Japón y China visitan a las rivales Kiev y Moscú KIEV (AP) — El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, comenzó una visita sorpresa a Ucrania el martes por la mañana, horas después de que el presidente de China, Xi Jinping, llegara a la vecina Rusi ...