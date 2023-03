Prenditi il tempo di cui hai bisogno | la legge della De Filippi | chi congeda

(Di martedì 21 marzo 2023) Si è parlato di Lavinia Mauro all'iniziopuntata di Uomini e donne andata in onda oggi su Canale 5. La giovane deve scegliere uno dei suoi corteggiatori, Alessio Campoli e Alessio Corvino. La tronista ha portato in esterna il primo e con lui è tornata a parlare di un argomento per lei importante, che riguarda le sue fragilità tra ansie e attacchi di panico. Più movimentata, invece, l'esterna con Corvino. Nella clip mandata in onda, si è visto come Lavinia sia tornata a parlare delle segnalazioni ricevute su lui e la sua ex fidanzata. Per parlaresua passata relazione, Corvino ha chiesto alla Mauro di spegnere le telecamere. “Ero quasi tentata di chiederti il telefono, tu me lo daresti?”, ha domandato Lavinia, ricevendo una risposta positiva dal corteggiatore. Alla fine tra i due è scattato anche un lungo bacio passionale. Quando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... silviamatvent : RT @scuolatdm: Prenditi un momento per guardarti intorno e notare tutte le cose che, una volta, avevi nel cuore. Guarda come alcune delle t… - scuolatdm : Prenditi un momento per guardarti intorno e notare tutte le cose che, una volta, avevi nel cuore. Guarda come alcun… - Methamorphose30 : RT @lontanissimo_: Prenditi il tempo di cui hai bisogno tranquilla mica sono passati 8 mesi - Rugge2Raffaella : Maria: tranquilla prenditi tutto il tempo che vuoi #uominiedonne - bagghiola : prenditi il tempo di cui ai bisogno maria domani è estate le nostre menti stanno già pensando alle corna in sardegna non ha questo trono -

Una via, incardinata sulla necessità di essere SEGNO DI CONTRADDIZIONE, in une in luoghi, in ... Tre scelte condivise ci fanno da bandiera: SCEGLI LA VITA, AMA LA TUA TERRA,CURA d i ciò ...Cerca di non trascurare la vita personale,delda trascorrere con la tua famiglia e gli amici. Acquario La settimana potrebbe iniziare in modo piuttosto turbolento. Tuttavia, grazie ...Quali sonocinque minuti e prosegui nella lettura, scoprirai di che si tratta. leggi ... in brevee senza dover compilare moduli o domande. Come accennato in apertura, grazie alla ...

Come affrontare al meglio il lunedì mattina: 7 consigli semplici e utili Scuolainforma

Come si combatte il mal di primavera Prendendo le giuste precauzioni tra alimentazione, pause e tanto self love, proprio come ci meritiamo ...I tuoi impegni ti rendono spesso impossibile trovare tempo extra durante il giorno. Secondo gli esperti in psicologia della gestione del tempo la “autonomia temporale” è la chiave per vivere al meglio ...