Precipita lungo un sentiero a Dossena | grave 55enne

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 marzo 2023). È stato recuperato e trasportato in ospedale in codice rosso (massima gravità) ilche martedì mattina, poco dopo le 11, èto per cause da chiarireundel Cai a. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato ferite gravi al torace e un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri del comando di Zogno.