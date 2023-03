Povero animale lotta per la vita quando viene salvato dal motore di un’auto (Di martedì 21 marzo 2023) A volte gli animali si infilano in situazioni davvero pericolose dalle quali possono essere salvati solamente da esseri umani di buon cuore. Come nel caso di una povera gatta rimasta intrappolata in un posto inaspettato. E nonostante non sarebbe stato facile, il team di soccorritori non si è fermato davanti a nulla pur di salvarla e darle una seconda possibilità nella vita. Nel 2020, la Arizona Humane Society (AHS) ha ricevuto una chiamata urgente su una gatta di razza Maine Coon rimasta intrappolata nel motore di un’auto. La gatta era terrorizzata e piangeva di dolore. Perfino il gruppo di soccorritori ha capito che non sarebbe stato un lavoro normale. Leggi di più: Amanti degli animali trovano creatura emaciata abbandonata nella spazzatura – oggi l’animale è una vera bellezza. Leggi di più: Uomo trova ... Leggi su it.newsner (Di martedì 21 marzo 2023) A volte gli animali si infilano in situazioni davvero pericolose dalle quali possono essere salvati solamente da esseri umani di buon cuore. Come nel caso di una povera gatta rimasta intrappolata in un posto inaspettato. E nonostante non sarebbe stato facile, il team di soccorritori non si è fermato davanti a nulla pur di salvarla e darle una seconda possibilità nella. Nel 2020, la Arizona Humane Society (AHS) ha ricevuto una chiamata urgente su una gatta di razza Maine Coon rimasta intrappolata neldi. La gatta era terrorizzata e piangeva di dolore. Perfino il gruppo di soccorritori ha capito che non sarebbe stato un lavoro normale. Leggi di più: Amanti degli animali trovano creatura emaciata abbandonata nella spazzatura – oggi l’è una vera bellezza. Leggi di più: Uomo trova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marialetiziama9 : RT @Fred39053770: Certo che si!...Lasciate in pace quel povero animale è nel suo ambiente!..Siamo noi i suoi invasori!???? - Fred39053770 : Certo che si!...Lasciate in pace quel povero animale è nel suo ambiente!..Siamo noi i suoi invasori!???? - zheldaFitz : @pieroomega Vorrei far notare che sono tutti #uomini quelli che guardano e godono ferocemente del dolore e della mo… - FazioFazio1960 : @pieroomega Povero animale che pena....?????? - Marphy22560999 : @DocRiserva Perché paragone quel povero animale a quella cosa inutile di variale. Quello è imparagonabile. Povere figlie e povera mamma -